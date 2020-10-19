شكرا لقرائتكم خبر عن شتلات مجانية لمزارعي طور سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، شتلات مجانية على مزارعي جنوب سيناء، بحضور اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام، وفوزي همام مساعد المحافظ، والمهندس سلامة البراوي وكيل مديرية الزراعة.

وقال فودة إن وزارة الزراعة تقوم بدعم مزارعي المحافظة، وتمدهم بالبذور وتقاوي المحاصيل إلى جانب تقديم صوب زراعية، وأغطية للزراعات، لتشجيعهم على التوسع في الزراعة، وزيادة الرقعة الزراعية للاتجاه نحو الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

وأكد أن بيئة جنوب سيناء الزراعية تصلح لإنتاج محاصيل وخضروات وفواكه أفضل وأجود من محاصيل الوادي والدلتا، لكون تربتها مازالت بكرًا وتعتمد على مياه الأمطار والطبيعة.

وأوضح أن إجمالي عدد المزارعين المستفيدين من الشتلات نحو 32 مزارعا، والشتلات عبارة عن فلفل وباذنجان وطماطم والعديد من الخضراوات الاخري .

وتنتشر في مزارع جنوب سيناء الخضراوات الطازجة التي وفرت على اهالي جنوب سيناء تكلفة النقل من المحافظات الاخري بالإضافة الخضراوات طازج والموجودة في شوادر المزارع

Advertisements