شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الإثنين، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية وأماكن التجمعات بمدينة بنها بمنطقة الرياح التوفيقي وميدان وابور الثلج وعزبة السوق وأسفل كباري الرياح التوفيقي.

تم إزالة عدد كبير من الإشغالات، ورفع الباعة الجائلين الذين كانوا يجهزون لسوق الإثنين اليوم، والذي ظل يمثل أزمة حادة للمواطنين في هذا اليوم بمنطقة الحرس الوطني والرياح التوفيقي.

وقرر المحافظ إيقافه مؤقتا لمنع التجمعات، كما تم التنبيه على الباعة بعدم الافتراش مرة أخرى وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلف المحافظ خلال الحملة رئيس المدينة بالمتابعة الجيدة للمكان المخصص لإقامة السوق حتى لا يعود الباعة مرة أخرى.

كما توجه الهجان إلى حي غرب شبرا الخيمة لتفقد أعمال الحفر القائم حاليا لعمل شبكة صرف للأمطار على الطريق الزراعي، ابتداءً من كوبري مشاة ميت نما حتى ميدان المؤسسة بتكلفة مليون و300 ألف جنيه، والتي تتم تحت اشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

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