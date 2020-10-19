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الشرطة الكويتية تضبط سيدة متهمة بدهس وافد مصرى وتحيلها للتحقيق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت المباحث الكويتية من التوصل إلى قائدة مركبة دهست مصرى مقيم بالكويت، حيث تبين أنها مواطنة كويتية وأفادت بأنها لا تعلم عنه ولا تقصد دهسه وتمت إحالتها للتحقيق حسبما جاء بصحيفة الراى الكويتية.

 

وكان مقيم من الجنسية المصرية من مواليد 1967 قد فارق الحياة إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة فى منطقة السالمية، فى حين فر قائدها هربا عقب الواقعة.

وزود شاهد رجال الأمن برقم لوحة السيارة، وتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي.

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