شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل 3 مدارس تكنولوجيا تطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، فى الفترة من 19 أكتوبر وحتى 26 أكتوبر 2020، عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية التعليم والتعليم الفنى http://tawzef.emis.gov.eg

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أنه بإدراج مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، يكون حصيلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية 16 مدرسة، وأكد مجاهد على أهمية مراعاة تطبيق المعايير الدولية فى طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث سيتم تطبيق الجانب النظرى بهم على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات والجانب العملى من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية لطلاب المدرسة مما يعزز من مهاراتهم وقدراتهم الفنية.

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وأضاف، أنه سيتم تشكيل فريق عمل كل مدرسة من العاملين بمدارس مديريات التربية والتعليم، وسيتاح التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمى التعليم العام والفنى من العاملين بمدارس مديريات التربية والتعليم، أما فيما يتعلق بالوظائف المتخصصة الفنية فستتاح إلى معلمى التعليم الفنى فقط.

وفى سياق متصل، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه سيتم عمل مقابلات شخصية لجميع المتقدمين فور غلق باب التقديم؛ وبناء عليه يتم اختيار أعضاء فريق عمل كل مدرسة، وأكمل بصيلة، أنه سيتم توفير العديد من المميزات للمعلمين والإداريين الذين سيتم إختيارهم كنظائرهم من معلمى وإداريى مدارس التكنولوجيا التطبيقية كالتدريب التقنى عالى الجودة على أيدى خبراء، وتوفير بيئة عمل متميزة لهم، بالإضافة إلى حصولهم على حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بجودة الأداء.

للتقديم، يرجى تحديد الوظيفة المراد التقدم إليها وقراءة شروطها والأحكام الموضحة بالتفاصيل عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى http://tawzef.emis.gov.eg/ .

