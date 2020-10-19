شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تحذر من أمطار غزيرة الخميس والجمعة: قد تصل لحد السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذّر مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، من أمطار غزيرة يومى الخميس والجمعة على السواحل الشمالية تقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والقاهرة.

وشدد المركز فى تحذير له أنه يجب توخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار والتى تتراوح من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والتى قد تؤدى إلى سيول.

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وشكلت وزارة الرى غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الأمطار قبل حدوثها بـ 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

وقالت وزارة الرى أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.

وشكلت هيئة حماية الشواطىء غرف عمليات على مستوى الادارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطى شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أى إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية، والتنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة، حتى نهاية فصل الشتاء.