شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المترو تعلن استعدادها لموسم الشتاء بصيانة مصارف شفط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة المترو انتهاءها مبكرا من كافة استعدادات فصل الشتاء وموسم الأمطار المحتملة وصيانة مصارف شفط مياه الأمطار خصوصا بالخط الأول من المرج حتى حلوان والمحطات السطحية بالخط الثانى المنيب – شبرا.

وتعمل شركة المتر بجداول تشغيل للخطوط الثلاثة تشمل بدأ التشغيل اليومى من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان فى الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.

وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثانى من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادى الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءا ومن العتبة 23.45 مساء.