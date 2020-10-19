شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم معرض الفنون التشكيلية الـ45.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت إدارة النشاط الفنى والثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان معرض الفنون التشكيلية الـ 45 تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تنافس فى المعرض أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة على 32 جائزة فى 8 مجالات هى التصوير الزيتى والرسم واشغال الجلد وأشغال الخشب وأشغال المعادن والجرافيك والنحت والتصميمات الزخرفية من كليتى التربية الفنية والفنون الجميلة للطلاب المتخصصين، وكذلك ينافس مركز الفنون التشكيلية بالجامعة وبعض كليات الجامعة للطلاب غير المتخصصين.

و شهد التحكيم تنافسا قويا على المراكز الأولى وأشادت اللجنة المحكمة بارتفاع مستوى الأعمال الفنية المقدمة من كل الطلاب .

وجاءت النتائج كالتالي:

بالنسبة للطلاب المتخصصين:

حصل على المركز الأول كل من الطالبات سارة محمد خير من كلية الفنون الجميلة، اسراء عادل محمد من كلية الفنون الجميلة، هدير مجدى عبد الغنى من كلية الفنون الجميلة، إسراء جمال عبده من كلية التربية الفنية.

وحصل على المركز الثانى كل من الطالبات : شاهندة أحمد زكى من كلية الفنون الجميلة، سماء طارق محمود من كلية الفنون الجميلة، انجى جمال عبد الله من كلية الفنون الجميلة.

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وحصل على المركز الثالث كل من: هدير مجدى عبد الغنى كلية الفنون الجميلة، أحمد ماهر عمر من كلية الفنون الجميلة، الاء نبيل حنفى من كلية التربية الفنية.

وبذلك حصلت كلية الفنون الجميلة على المركز الأول وكلية التربية الفنية على المركز الثانى للكليات المتخصصة.

وبالنسبة للطلاب غير المتخصصين:

المركز الأول كل من: ياسمين صبرى فتحى من مركز الفنون التشكيلية، آية مصطفى متولى من مركز الفنون التشكيلية، منة الله حارس عبد الحميد من مركز الفنون التشكيلية، نورهان عشرى عبد العظيم من كلية الاقتصاد المنزلى، مريم ماهر يحيى من كلية الحقوق، مارتينا ممتاز كامل من مركز الفنون التشكيلية، هاجر أحمد إبراهيم من مركز الفنون التشكيلية، روان إبراهيم محمد من مركز الفنون التشكيلية.

المركز الثانى كل من: فاطمة سعيد سيد من كلية الحقوق، أحمد محمد أبو بكر من مركز الفنون التشكيلية، ياسمين صبرى فتحى من مركز الفنون التشكيلية، هاجر خالد الحقوق، زينب صلاح عبد الغنى من مركز الفنون التشكيلية، جيهان أشرف السيد من مركز الفنون التشكيلية، دنيا سيد عطا مركز الفنون التشكيلية، سارة أشرف سمير مركز الفنون التشكيلية.

المركز الثالث كل من: بيتر عاطف فندى من مركز الفنون التشكيلية، آية فتحى عبد الفتاح من مركز الفنون التشكيلية، ياسمين صبرى فتحى من مركز الفنون التشكيلية، هشام جمال الدين حمدان من مركز الفنون التشكيلية، أسماء محمد أحمد من كلية لاقتصاد المنزلى، مديحة أحمد حسن من كلية الاقتصاد المنزلى، رانيا السيد السيد من مركز الفنون التشكيلية، دنيا هانى محمد من مركز الفنون التشكيلية.

وبذلك حصل مركز الفنون التشكيلية على المركز الأول وكلية الحقوق على المركز الثانى وكلية الاقتصاد المنزلى على المركز الثالث للكليات غير المتخصصة.

وتم تحكيم أعمال المعرض العام للفنون التشكيلية الـ45 بداخل قاعة المعرض الفنى الدائم بمبنى (ن) بالمبنى الإدارى بالجامعة حيث عقدت اللجنة المكونة من كلا من: الدكتورة سلوى محمود رئيس قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية، والدكتور محمود سعيد أستاذ أشغال الخشب بكلية التربية الفنية، والدكتور أحمد إبراهيم قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة.