شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: مركز علاج الإدمان بالفيوم يخدم 4000 مريض سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن الخط الساخن لعلاج الإدمان بالصندوق تلقى 2900 طلب علاجى من أبناء محافظة الفيوم خلال الفترة من "1 يناير إلى 30 سبتمبر من العام الحالى".

وأضافت الوزيرة أن هؤلاء المرضى كانوا يعانون من مشقة السفر لتلقى خدمات العلاج بمحافظتى القاهرة والمنيا باعتبارهما أقرب المحافظات التى تم تحويل المرضى على مراكزهما العلاجية لافتة إلى أنه تم تجهيز المركز وفقًا لمعايير الجودة فى مجال علاج الإدمان من خلال إشراف طبى من كلية طب جامعة الفيوم، ويضم (31 سرير بالحجز الداخلى "9 آسرة لسحب المخدر، و22 سرير للتأهيل"، بالإضافة إلى غرفة اجتماعات للتأهيل النفسى والاجتماعى "علاج جمعى "وصالة طعام، وصالة تأهيل رياضى تشمل "جيم، وبلياردو، وتنس طاولة "، بالإضافة إلى "2" عيادة خارجية، ومن المتوقع أن يستفيد من الخدمات العلاجية بهذا المركز ما يقرب من 4000 مريض إدمان سنويًا من أبناء محافظتى الفيوم وبنى سويف، وذلك على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلى.

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جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة برفقه الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم مركز علاج الإدمان بالمحافظة بالتعاون مع جامعة الفيوم، وبحضور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور أحمد جابر، شديد رئيس جامعة الفيوم والدكتور ياسر مجدى حتاتة عميد كلية طب جامعة الفيوم.