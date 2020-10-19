شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تطور الجزيرة الوسطى لشارع صلاح سالم بطول 8 كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم والتى تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والإنارة فى المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى ميدان العباسية بطول 8 كم .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه المنطقة هى أول ما يقابل السائح عند قدومه إلى مصر مطالبًا بتكثيف التشجير وتوزيعه خاصة حول التمثال الأثرى الذى يتوسط الجزيرة الوسطى .

ومن جانبه، أشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إلى أن أعمال التطوير تقوم بها الهيئة بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى وتتضمن استخدام الإضاءة الحديثة فى إبراز أعمال التشجير .

Advertisements

يذكر أن محافظة القاهرة أغلقت نفق الميرغنى بمصر الجديدة وتحويله إلى طريق سطحى، حيث قررت المحافظة ردم النفق نظرا للاختناقات المرورية التي كان يسببها في شارع صلاح سالم، حيث يعد توسعة صلاح سالم وبناء الكوبرى الجديد وردم نفق العروبة، جزءا من المشروع القومى لإنشاء كبارى ومحاور جديدة بمصر الجديدة وشرق القاهرة.

وشارع صلاح سالم هو أحد أكبر شوارع القاهرة و يمر بثلاث أحياء هم مدينة نصر و مصر الجديدة و العباسية يوجد بالشارع أرض المعارض الدولية و بانوراما حرب أكتوبر و مدخل استاد القاهرة الدولي و دار القوات الجوية، و قصر البارون وقصر السلطان حسين ( مدرسة مصر الجديدة الثانوية العامة للبنات ) ومترو الانفاق و غيرها من المعالم القديمة و الحديثة للحى.