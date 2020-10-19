شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020 .. اعرف نتيجيك بالرقم السرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” رابط موقع التنسيق الإلكترونى ببوابة الحكومة المصرية، وذلك للتعرف على نتيجة تنسيق طلاب شهادات الدبلومات الفنية ، وذلك من خلال رقم الدخول والرقم السرى للطلاب.



https://tansik.egypt.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=2



وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت نتائج تنسيق الشهادات الفنية لعام 2020، على أن يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2020 حتى يوم الخميس الموافق 22/10/2020.

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وفي إطار رؤية وزارة التعليم العالي التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة، فقد تم فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الاول – الثاني ) لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 13/10/2020.

• هذا وقد تبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2020 عن العام الماضي بنحو 15300 طالب وطالبة.