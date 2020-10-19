شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط فى حركة السفن والشاحنات والبضائع بميناء الإسكندرية خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا فى حركة العمل اليوم الإثنين، حيث تواجد بالميناء 73 سفينة، ووصلت 12 سفينة وغادرت 9 سفن وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 29 سفينة من بينهم سفن حاويات ، وبضائع عامة ، وصب سائل وعبارات يجرى تفريغهم ، كما يتواجد بالمخطاف الداخلي سفينتان جار تفريغهم، حيث بلغت كمية البضائع المتداولة 114162 طن، وبلغ عدد الحاويات المتداولة 3296 حاوية.



وأضاف شاهين أنه تم دخول وخروج 9599 شاحنة عامة من وإلي الميناء وخرج قطاران ( 45 عربة )خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وقال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الميناء إن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 77582 طن، ويجرى شحن بضائع صادرة تزن 36580 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 7458 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1838 حاوية.



وأضاف الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع، ووجه أيضاً ببذل أقصى جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.