شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تدعو المصريين في الخارج لطبع وملء بطاقتى الاقتراع اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الخارجية المصريين فى الخارج الذين سبق لهم التسجيل، للدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات اليوم وغداً 19 و 20 أكتوبر الجارى لطبع وملء بطاقتي الاقتراع، والتأكد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة، وذلك حتى يتسنى وصول كافة خطابات التصويت إلى البعثات قبل انتهاء عمل المقار الانتخابية فى الخارج مساء يوم الجمعة القادم الساعة 9 مساء.

يأتي ذلك اتصالاً بدعوة الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين المصريين المقيمين فى الخارج للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب 2020، وصدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 59 لسنة 2020 بتنظيم تصويت المصريين خارج مصر فى انتخابات مجلس النواب، وتتابع غرفة عمليات وزارة الخارجية بدءًا من مساء أمس إجراءات تصويت المصريين فى الخارج، ولم تتلق أى شكاوى من المواطنين، حيث أمكنهم الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات وطبع بطاقة الاقتراع باستخدام أكواد التسجيل السابق ارسالها لكل ناخب قام بعملية التسجيل خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2020.

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وبناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بعثاتنا فى الخارج بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقى كافة الخطابات عبر البريد حتى يوم 23 أكتوبر 2020 بما يتناسب والتوقيات التى حددتها الهيئة وفقاً للجدول الزمنى والإجرائي لانتخابات مجلس النواب.

كما قامت بعثاتنا فى الخارج بالتنسيق مع وحدة الدعم الفنى التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء التشغيل التجريبى لبرنامج تصويت المصريين للتأكد من نجاح تشغيل البرنامج فى كافة البعثات.

هذا، وتجرى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب فى دوائر 14 محافظة تشمل الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، واسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، واسوان، والبحر الاحمر، والاسكندرية، والبحيرة، ومطروح.