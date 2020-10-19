شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يفتتحان مركزا جديدا لعلاج الإدمان بالفيوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى اليوم الإثنين، برفقة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مركزا لعلاج الإدمان بالمحافظة، بالتعاون مع جامعة الفيوم، بحضور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم والدكتور ياسر مجدى حتاتة، عميد كلية طب جامعة الفيوم.

يأتى افتتاح مركز علاج الإدمان بالفيوم كأول مركز حكومى بالمحافظة يقدم خدمات علاج الإدمان بالمجان وفقا للمعايير الدولية وبما يتسق مع توجهات الدولة بتحقيق التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد حيث تبلغ نسبة التعاطى بمحافظة الفيوم ما يقرب من 3% فى الفئة العمرية من 12 إلى 60 سنة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة محافظة الفيوم لمتابعة برامج ومشروعات الوزارة بالمحافظة.













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