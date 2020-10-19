شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه بحل مشاكل مواطنين وتوفير كراسى متحركة لذوى الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مبنى مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم بعد تطويره ورفع كفاءته، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وايمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

وشملت أعمال تطوير المبنى تطبيق الكود المصرى ضد أخطار الحريق وفقًا لتقرير الحماية المدنية ومركز البحوث والدراسات الهندسية بكلية الهندسة جامعة الفيوم، فضلا عن أعمال الدهانات والترميم والنجارة والكهرباء للمبنى بشكل كامل التى استمرت لمدة عام كامل، بتكلفة إجمالية بلغت ٣.٦ مليون جنيه.

وقامت كل من "القباج" والانصارى بتفقد عدد من إدارات وأقسام المبنى، للوقوف على آلية العمل بالمديرية فى استقبال وإنهاء الإجراءات للحالات الأولى بالرعاية، وكيفية النهوض بمستوى الخدمات، حيث استعرضت إيمان أحمد ذكى وكيلة مديرية التضامن بالمحافظة البرامج والمبادرات التى تنفذها الوزارة بالمحافظة ومن أهمها الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل «2 كفاية »، والذى يتم تنفيذه من خلال 8 جمعيات أهلية.

كما تتابع المديرية تنفيذ برنامج « فرصة »، والذى يهدف إلى توفير فرص عمل للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وتم عمل دراسة لاحتياجات المصانع نتج عن هذه الدراسة 200 وظيفة.

وخلال الزيارة التقت وزيرة التضامن الاجتماعى بمجموعة من المواطنين أبناء محافظة الفيوم، ووجهت الوزيرة وكيلة مديرية التضامن بالمحافظة بحل مشاكل المواطنين المتمثلة فى تظلمات برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة وكارت الخدمات المتكاملة، كما وجهت بتوفير عدد من الكراسى المتحركة لعدد من ذوى الاحتياجات الخاصة.









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