شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء يطلق مبادرة "خليها علينا" لحل شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مبادرة خليها علينا لتلقى شكاوى مستهلكى مرفق الكهرباء للتدخل السريع والمساهمة فى حل شكاوى المواطنين الخاصة بقطاع الكهرباء بالكامل، سواء من فواتير استهلاك أو شكاوى فنية أو تجارية أو غيرها.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه يوفر 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين وهى:-

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

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3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).