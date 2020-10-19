شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس اليابانية تحدد مواعيد الانصراف تدريجيا لمنع التزاحم وتراعى التباعد..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ثانى أيام الدراسة حددت المدارس المصرية اليابانية توقيتات زمنية ومواعيد للخروج لمنع التزاحم بين الطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسى، بحيث يتم خروج الطلاب بشكل تدريجى يفصل كل صف دراسى فترة زمنية بسيطة.

وأكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أن أول أسبوع فى الدراسة للتعارف، موضحة أن هناك 43 مدرسة مصرية يابانية تعمل وبدأت فيها الدراسة وتراعى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للطلاب خاصة التباعد أثناء الجلوس فى الفصول والفسحة وأيضا ارتداء الأطفال غطاء وجه.

كانت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أعلنت استعداداتها للعام الدراسى الجديد، موضحة أنه تم توفير جهاز قياس الحرارة الإلكتروني، كما يتم التعقيم بشكل متواصل حتى للألعاب التى يتم استخدامها على الأقل مرتين في اليوم، و توفير شماعات خارج الفصل ليضع عليها التلاميذ الجاكت فى حالة خلعه وتخصيص سلالم للصعود وأخرى للنزول وذلك رغبة منا لتحقيق التباعد الصحي السليم، كما يتم فصل المراحل فى أوقات استخدام البوابات دخولًا وخروجًا.

ووجهت الوحدة إرشادات المدارس لأولياء الأمور على النحو التالى:-

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_ توفير حقيبة صغيرة مع كل طالب تحتوي علي أدواته الشخصية ومعقمات خاصة "بما يتناسب مع ميزانية ولى الأمر وعلى مسئوليته" وكتابة اسم الطالب علي الشنطة، وفي مرحلة رياض الأطفال يتم لصق صورة الطفل.

- المحافظة على تناول الأكل الصحي الذي يمدهم بكل العناصر الغذائية التي يحتاج إليها.

- إخطار المدرسة بأى حالات إصابة بفيروس كورونا أو أى أعراض مشابهه أو مخالطة حرصاً على باقى الطلاب والمعلمين.

وحددت وحدة المدارس اليابانية مواعيد الدراسة، حيث تبدأ أيام الدراسة من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء من كل أسبوع، و الأسبوع الأول من الدراسة سيكون "بملابس خروج" وليس الزي المدرسي وذلك رغبة منا لتهيئة الاطفال للعام الدراسي الجديد، وتبدأ مرحلة رياض الاطفال من الساعة 7:45 صباحا إلى الساعة 2:45 عصرا وتبدأ المرحلة الابتدائية من الساعة 7:45 صباحا إلى الساعة 3:10 عصرا