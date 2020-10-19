شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإعلام: «المكانة الريادية» أحد محاور الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الدولة للإعلام، الاثنين، إن «المكانة الريادية» هي أحد محاور الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.

وأعلنت الوزارة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم: «المكانة الريادية أحد محاور الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، ومن أهدافه: تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، وتعزيز الشراكات إقليميًا ودوليًا».

وتابعت: «مبادرة «تنمية» تم إطلاقها من قِبل وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع كل من «وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية» و«وزارة البيئة» و«وزارة الشباب والرياضة»، وهذا بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي للسلام، حيث تم الإعلان عن مسابقة تتبنى أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030».

ولفتت الوزارة إلى روابط التسجيل عبر الرابط للمبادرات الفردية / الجماعية والإعلاميين: https://bit.ly/35yWpm4

وللتسجيل عبر الرابط للشركات ومنظمات المجتمع المدني: https://bit.ly/32sOrJi

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