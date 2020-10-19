شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 273 مليون جنيهًا.. محافظ الإسماعيلية: الموافقة على إقامة 11 مشروعًا استثماريًا جديدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الاثنين، أنه تم موافقة مجلس إدارة المناطق الصناعية على إقامة ١١ مشروع استثماري جديد بالمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية بتكلفة استثمارية إجمالية تصل لنحو ٢٧٣ مليون جنيهًا، وتوفر هذا المشروعات ٥٠٨ فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية للجلسة رقم ٥٧ لمجلس إدارة المناطق الصناعية، والتي عقدها المحافظ بحضور المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد، والمستشار جمال عمار، المستشار القانوني للمحافظة، ومديري المناطق الصناعية بالمحافظة، وورؤساء جمعيات المستثمرين الصناعيين بالمحافظة، وهيئة التنمية الصناعية، ومديري مكتب خدمة المستثمرين، وممثلي التخطيط العمراني وشؤون البيئة والشؤون القانونية.

وخلال الإجتماع تم استعراض ومناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية بنطاق المحافظة وتوابعها.

وأكد المحافظ على تكثيف وتضافر كل الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية لجذب المزيد من الاستثمارات للمناطق الصناعية وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة لخدمة المستثمرين الجادين.

يأتي هذا في إطار تنفيذ خطة الدولة لتشجيع ودعم الاستثمار والمستثمرين وتذليل كافة المعوقات التي تعترض مسيرة التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

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