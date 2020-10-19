شكرا لقرائتكم خبر عن فن التشكيل بالنحاس.. ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يُنظِّم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ ورشة عمل للشباب من الجنسين تحت عنوان "فن التشكيل بالنحاس" تشمل أشغال الأسلاك النحاسية ووحدات الاضاءة، وذلك خلال شهر أكتوبر الجاري بمقر بيت السناري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تركز الورشة على تاريخ النحاس، واستخداماته المتعددة، وكيفية الاستفادة منه، حيث سيتم إلقاء الضوء على أساسيات فن التشكيل بالأسلاك النحاسية، وطرق تجميع وحدات الأسلاك النحاسية، وكذلك طرق التشطيب النهائية لهذه الوحدات.

وتتناول الورشة كذلك بالشرح والتوضيح كيفية استخدام الأسلاك النحاسية كديكور، ووحدات إضاءة، بالإضافة إلى عمل التابلوهات. تدير الورشة الفنانة مروة محمد حسنين أبو الدهب؛ وهي مدربه حرف تراثية، ومدير نادي التشكيل بالنحاس، وعضو بجمعية التراث والفنون التقليدية. تهدف الورشة إلى تعليم المشاركين هواية وحرفة رأس مالها بسيط لمن يرغب في عمل مشروع صغير، ولكل من له هواية الأعمال اليدوية.

تبدأ الورشة بمجرد اكتمال العدد، وتستهدف الجمهور من سن 16 فيما فوق، بشرط الحجز المسبق، وبحد أقصى 15 مشتركًا، بواقع محاضرتين في الأسبوع، بإجمالي 8 محاضرات.