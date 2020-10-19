شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة بورسعيد» يتابع حملة تطعيم ضد «الالتهاب السحائي» بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع بداية العام الدراسي الجديد، تابع الدكتور أحمد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، بدء حملة تطعيم طلاب المدارس ضد مرض الالتهاب السحائي، والتطعيم الثنائي بمدارس الحضر والريف بالمحافظة، والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة بالمدارس، بحضور د ماهر شوقي مدير إدارة الطب الوقائي ود رنده عدس مدير إدارة الأمراض المعدية ود بانسيه إبراهيم مدير إدارة الطعوم والامصال ومحمد عاشور مراقب أول الأوبئةوقام الفريق الوقائي بالتأكد من انتظام سير العمل وتطعيم طلبة المدارس، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، مع ترك المسافات بين كل طالب وآخر، وارتداء جميع الطلبة للكمامات، كما قام الفريق أيضا بتقديم الإرشادات والرسائل الصحية والتوعوية اللازمة للطلبة .

وأوضح وكيل الوزارة بأن صحة بورسعيد تستهدف تطعيم ٥٢٩٠٦ طالب وطالبة ضد الالتهاب السحائي، وذلك للصف الأول بالحضانة، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، بمدارس الريف والحضر بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد حسن أبوهاشم بأنه يتم التطعيم من خلال الفرق الطبية المدربة، كما تم التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة، لتنفيذ الحملة، وتوفير المستلزمات اللازمة لها، وشدد وكيل الوزارة على الفرق بتطعيم جميع الطلبة المستهدفين ومتابعة المتخلفين منهم عن التطعيم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل، حفاظا على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا الطلاب بمدارس المحافظة.