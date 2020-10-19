شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يختبر التلاميذ بمدرسة بقلولة ويشيد بمستواهم التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، مدرسة بقلوله الابتدائية القديمة، التابعة لإدارة الرياض التعليمية، لمتابعة انتطام العملية التعليمية،مشيدا بالتزام الأطفال والتلاميذ بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، واحمد الشناوى، رئيس مركز ومدينة الرباض، والدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، ورضا يونس، مدير إدارة الرياض التعليمية

وتابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ موقف تسليم الكتب الدراسية، مشددا على عدم ربطها بالمصروفات، وموجها رؤساء المدن ووكيلة الوزارة باستمرار اعمال التطهير والتعقيم.

وتفقد محافظ كفر الشيخ فصول المدرسة، واختبر محافظ كفر الشيخ التلاميذ في الإملاء وفي كتابه بعض الكلمات باللغة الإنجليزية، مشيدا بمستوى التعليم بالمدرسة، وبالتطوير الذي شهدته على ايدي المعلمين والعاملين بها، كما تابع عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ المحتوى التعليمي في اجهزة الحاسب الالي بالمدرسة.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على التزام جميع العاملين بالمدرسة والتلاميذ بارتداء الكمامات، وتوفير الوسائل التعليمية كمساعد لتعليم الطلاب، وتنمية مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم.

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