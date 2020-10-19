شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن توصيات هامة للمزارعين لتجنب الآثار السلبية على الخضروات بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، عدداً من التوصيات والإجراءات والاحتياطات العاجلة والهامة، عند سقوط الأمطار المتوقعة بداية من يوم الأربعاء 21 المقبل، على الساحل الشمالى الغربي، وشمال ووسط الدلتا، وحتى شمال سيناء، والتي تستمر حتى الخميس.

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، إن الأمطار المتوقعة ستؤدي إلى زيادة في الرطوبة النسبية على شمال البلاد ومناطق الدلتا، الأمر الذي يتطلب عدداً من الإجراءات العاجلة التي يجب على المزارعين في هذه المناطق اتخاذها، وهي كالتالي:

بالنسبة للمحاصيل الأرضية «بطاطس وبنجر.. بصفة عامة يجب أن يتم حقن حوالي 2-3 لتر حمض فسفوريك بعد انتهاء تساقط الأمطار، يليها رش كالسيوم مخلبي، ويفضل أن يكون على أحماض كربوكسيليه وأن يكون مصدر الكالسيوم أوكسيد كالسيوم، وليس نترات كالسيوم، بالإضافة إلى دفعة سلفات بوتاسيوم ١٠ كيلو للفدان حقناً بالنسبة لمحصول لبطاطس النيلية/الشتوية: وخاصة المنرعة في سبتمبر، كما أن هذه الظروف تساعد في بداية انتشار حشرة المن على البطاطس، وبالتالي مراقبة الخطوط القريبة من الجسور والطرق (اللى بيجي عليها تراب) وهي التي يبدأ الأصابة منها، وفى حالة وجود 3 أفراد من على الوريقة يبدأ الرش بالمبيدات الحشرية (من غير خلط مع المغذيات) .

وعلى الرغم من الرطوبة النسبية العالية، والرطوبة الحرة، على سطح النباتات لانتشار مرض اللفحة المتأخرة إلا أن استمرار زيادة الحرارة نهاراً (بالتحديد) سوف يمنع تماماً قيام دورات مرضية للفحة المتأخرة على البطاطس خلال العروة الحالية، حيث يلائم هذا المرض الجو البارد الرطب، فقد وجد أن أنسب درجة حرارة لتكوين الأكياس الأسبورانجية حوالي 18-22° مئوية، ولتكوين الجراثيم الهدبية حوالي 10-13° مئوية، وتحتاج الأكياس الجرثومية لإنباتها رطوبة جوية عالية (100% رطوبة نسبية) ولذلك تزداد شدة الإصابة بعد فترات من الجو البارد المصحوب بالأمطار والندي الغزير أو الضباب.. هذا وقد لوحظ أيضًا أن الإصابة في الدرنات تشتد في الأراضي الطينية وتقل في الأراضي الخفيفة.

أما بالنسبة لمحصول البنجر، فإن عروة أغسطس وسبتمبر، يجب مراعاة عدم زيادة اليوريا أو النترات في الأراضي الطينية بالتحديد لأن ذلك له أثر كبير على خفض نسبة السكر والأفضل هو فقط 90 وحدة أزوت في الـ 3 شهور الأولى، مع مراعاة ضبط الرى ويجب أن يتم التوقف عن الري في حالة توقع هطول أمطار، كذلك إجراء رشة بالبورون في عمر 60 يوم، ومتابعة حالة الزراعات عشان تجنبا لوجود أي اصابة بالمن خلال هذه الفترة.

وبالنسبة لمحاصيل الخضر_الصيفية: الطماطم، الفلفل، والقرعيات: يجب الاهتمام باجراء رشات وقائية عاجلة ضد بعض الأمراض الفطرية المحبة للرطوبة العالية مثل البياض الزغبي على القرعيات – الندوة المبكرة على الطماطم – اعفان ثمار الطماطم والفلفل – اعفان منطقة التاج في الكرنب والقرنبيط) وكذلك الرش ضد حشرات المن والتربس وكمان لدودة ثمار القرعيات (ذبابة المقات) عند وصول التعداد لمستوى الحد الاقتصادي الحرج مع توقع زيادة في تعداد الحشرات حرشفية الأجنحة (توتا ابسلوتا في الطماطم وديدان الثمار وغيرها ( وينصح باجراء رشة بالمغذيات والاحماض الامينية ومحفزات النمو بصورة عاجلة لمساعدة النباتات على معاودة النمو بسرعة بعد فترة توقف وضعف امتصاص العناصر بسبب زيادة الرطوبة الجوية وزيادة الرطوبة حول الجذور.

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