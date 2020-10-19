شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم ١٦٠ ألف طالب وطالبة ضد الالتهاب السحائي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن الفرق الطبية المشاركة ضمن حملة تطعيم طلاب المدارس ضد مرض الإلتهاب السحائي، والتطعيم الثنائي بمدارس الريف بالمحافظة، قامت بتطعيم ١٦٠٣١١ طالب وطالبة، وذلك خلال اليوم الثاني من بداية العام الدراسي الجديد، بنسبة تغطية بلغت ٤٩% من الطلبة المستهدفين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم بالمدارس.

وأوضح وكيل الوزارة أن صحة الشرقية تستهدف تطعيم ٥٠٥١٥٢ طالب وطالبة ضد الإلتهاب السحائي، وذلك للصف الأول بالحضانة، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، بمدارس الريف والحضر بالمحافظة، وأيضاً تطعيم ٣٧٧٥٨٦ طالب وطالبة بالتطعيم الثنائي للصف الثاني والرابع الابتدائي.

وأكد وكيل الوزارة أنه يتم التطعيم من خلال الفرق الطبية المدربة، كما تم التنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية والادارات الصحية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ الحملة، وتوفير المستلزمات اللازمة لها، وشدد وكيل الوزارة على الفرق بتطعيم جميع الطلبة المستهدفين ومتابعة المتخلفين منهم عن التطعيم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، حفاظا على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا الطلاب بمدارس المحافظة.

وأضاف «مسعود» أن الفرق الوقائية، وفرق صحة البيئة، والثقافة الصحية، قامت أيضاً بالمتابعة المكثفة على كافة مدارس المحافظة، لمتابعة تنظيم خطة الدولة الوقائية، مع ترك المسافات بين كل طالب وآخر، وارتداء جميع الطلبة للكمامات، والتهوية الجيدة بالفصول، والنظافة العامة بالمدارس ودورات المياه بها، ووجود المنظفات والمطهرات، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس، وتقديم الإرشادات والتوعية الصحية، للطلبة والمعلمين، لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.