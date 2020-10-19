شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إجراءات احترازية مشددة.. ٤٢٨٢ طالب وطالبة ينتظمون بالدراسة بتربية القناة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن دكتور مدحت صالح عميد كلية التربية بجامعة قناة السويس انتظام ٤٢٨٢ طالب وطالبة بالدراسة بكلية التربية بجامعة قناة السويس في ٢٠قسم وشعبة دراسية.
و أكد عميد الكية على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بكافة كليات الجامعة، وشدد عليها وفق تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مؤكدا على إن أمن وأضاف إنه تم وضع الجداول الدراسية لجميع الفرق وإعلانها للطلاب قبل بدء العام الأكاديمي، بما يراعي تقسيم الطلاب بنسبة حضور يومية لا تتجاوز ال٢٥%، وبعدد لا يتجاوز ١٠٠ طالب وطالبة للمدرج.
وأشار الدكتور مدحت صالح إلى إنه تم تنويع الدراسة ما بين التعليم عن بعد( أونلاين )، والتعليم وجها لوجه، بحيث تتحدد في المواد التربوية، والمواد الأدبية النظرية بنسبة ٥٠% إلى ٥٠% لنوعي التعليم، وأكمل أما الجزء العملي بالشعب العلمية والنوعية تكون الدراسة به وجها لوجه، أما المقررات النظرية فوفقا لطبيعة كل تخصص، موضحا إن ذلك يتم بمرونة في عدد الأيام التي يحضرها طلاب كل شعبة، مع مراعاة أعداد الطلاب المتواجدين بالكلية يوميا، والتعقيم والتطهير الدوري لقاعات الدرس والمدرجات.
وأضاف عميد كلية التربية إنه يتم الآن الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات لجميع أعضاء هيئة التدريس من كليات الآداب والعلوم والتربية؛ بحيث تتضمن اسم عضو هيئة التدريس، الرقم القومي الخاص به، الإيميل الجامعي، اسم المقرر الدراسي، وذلك حتى يتم تفعيل التدريس أونلاين من خلال برنامج ميكروسوفت تيمز، والبرامج البديلة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
105,424
-
تعافي
98,247
-
وفيات
6,120
كانت هذه تفاصيل خبر وسط إجراءات احترازية مشددة.. ٤٢٨٢ طالب وطالبة ينتظمون بالدراسة بتربية القناة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.