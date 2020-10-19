شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إجراءات احترازية مشددة.. ٤٢٨٢ طالب وطالبة ينتظمون بالدراسة بتربية القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دكتور مدحت صالح عميد كلية التربية بجامعة قناة السويس انتظام ٤٢٨٢ طالب وطالبة بالدراسة بكلية التربية بجامعة قناة السويس في ٢٠قسم وشعبة دراسية.

و أكد عميد الكية على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بكافة كليات الجامعة، وشدد عليها وفق تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مؤكدا على إن أمن وأضاف إنه تم وضع الجداول الدراسية لجميع الفرق وإعلانها للطلاب قبل بدء العام الأكاديمي، بما يراعي تقسيم الطلاب بنسبة حضور يومية لا تتجاوز ال٢٥%، وبعدد لا يتجاوز ١٠٠ طالب وطالبة للمدرج.

وأشار الدكتور مدحت صالح إلى إنه تم تنويع الدراسة ما بين التعليم عن بعد( أونلاين )، والتعليم وجها لوجه، بحيث تتحدد في المواد التربوية، والمواد الأدبية النظرية بنسبة ٥٠% إلى ٥٠% لنوعي التعليم، وأكمل أما الجزء العملي بالشعب العلمية والنوعية تكون الدراسة به وجها لوجه، أما المقررات النظرية فوفقا لطبيعة كل تخصص، موضحا إن ذلك يتم بمرونة في عدد الأيام التي يحضرها طلاب كل شعبة، مع مراعاة أعداد الطلاب المتواجدين بالكلية يوميا، والتعقيم والتطهير الدوري لقاعات الدرس والمدرجات.

وأضاف عميد كلية التربية إنه يتم الآن الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات لجميع أعضاء هيئة التدريس من كليات الآداب والعلوم والتربية؛ بحيث تتضمن اسم عضو هيئة التدريس، الرقم القومي الخاص به، الإيميل الجامعي، اسم المقرر الدراسي، وذلك حتى يتم تفعيل التدريس أونلاين من خلال برنامج ميكروسوفت تيمز، والبرامج البديلة.