شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» توجه 7 تحذيرات بشأن الأكشاك والعواميد الكهربائية أثناء الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نصحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين الابتعاد عن مصادر الكهرباء خلال هطول الأمطار المتوقعة خلال الأيام القادمة لافته الي انها رفعت حالة الطوارئ في مختلف المناطق المتوقع سقوط الأمطار فيها.

وطالبت الوزارة المواطنين الابتعاد عن عواميد الإنارة وكذلك عدم لمس والابتعاد عن اكشاك الكهرباء والاسلاك الكهربائية منعا للتعرض للصعق والابلاغ عن أي عطل فني من خلال الرقم الموحد ١٢١ مع اتباع التعليمات التالية:

1. لا تشغل أجهزة كثيرة في نفس الوقت ومن نفس المصدر.

2. إبعاد الأجهزة والأسلاك الكهربائية عن مصادر الحرارة

3. افحص قاطع التسرب الأرضي في لوحة المفاتيح المنزلية.

4. التمديدات الكهربائية غير السليمة تعرض حياتك وحياة من حولك للخطر.

5. فصل شواحن الهواتف النقالة بعد الانتهاء من الاستعمال يقلل خطر الحرائق الكهربائية.

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6. اشحن المصابيح والبطاريات.

7. في حال حدث انقطاعات متكررة في الكهرباء ( لا قدر الله ) افصل الأجهزة الكهربائية وخصوصا الإلكترونية كالريسيفرات والراوترات عن مصدر الكهرباء.