شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شكري: عودة مجلس الشيوخ إثراء للحياة التشريعية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الاستثمار العقاري بالتحية لكل أعضاء مجلس الشيوخ الذين يشرفون اليوم بتحمل أمانتهم في أول مجلس شيوخ تشهده مصر في أكثر من ٧٠ عاماً.

وقال شكري في بيان له أنه يتمنى أن تمثل عودة مجلس الشيوخ خطوة حقيقية نحو إثراء العملية التشريعية في مصر، وأن يعمل مع مجلس النواب القادم من أجل إحداث تغيير حقيقي يواكب العصر ويلحق بمسيرة البناء المصرية في كل المجالات والنواحي مطالباً بجعل تحسين حياة المواطن المصري ومستوي الخدمات التي يحصل عليها ضمن أهدافه.