بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس تذكار الشهيدين جبرائيل وكيرميدوليس (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس، صلاة القداس الإلهي للقديس مرقس الإنجيلي الإسكندري، أمام قبر القديسَيّن الشهيدين الحديثَيّن من بطريركية الإسكندرية الأرثوذكسية جبرائيل و كيرميدوليس المصريين إحتفالاً بتذكارهما.

ويوجد القبر الذى تمت طقوس الصلاة عليه أسفل برج حصن بابليون الذي على قمته كنيسة القديس جيورجيوس الروماني، ويقع على مسافة 12 متر تحت مستوى الطريق.

شارك فى الصلاة، كل من المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا)، المتحدث الرسمى باسم بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، والمتروبوليت نيقوديموس، مطران ممفيس (مصر الجديدة)، والقنصل العام لليونان بالقاهرة ماريا زيزي، و الأرشمندريت داماسكينوس الأزرعي، رئيس دير القديس جورجيوس في مصر القديمة.

كما شارك بالحضور العديد من كهنة البطريركية في القاهرة والشعب وأعضاء مجلس كنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر.

بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس تذكار الشهيدين جبرائيل وكيرميدوليس أسفل حصن بابليون (صور)

بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس تذكار الشهيدين جبرائيل وكيرميدوليس أسفل حصن بابليون (صور)

بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس تذكار الشهيدين جبرائيل وكيرميدوليس أسفل حصن بابليون (صور)

بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس تذكار الشهيدين جبرائيل وكيرميدوليس أسفل حصن بابليون (صور)

بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس تذكار الشهيدين جبرائيل وكيرميدوليس أسفل حصن بابليون (صور)

بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس تذكار الشهيدين جبرائيل وكيرميدوليس أسفل حصن بابليون (صور)

بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس تذكار الشهيدين جبرائيل وكيرميدوليس أسفل حصن بابليون (صور)

بطريرك الإسكندرية للروم يرأس قداس تذكار الشهيدين جبرائيل وكيرميدوليس أسفل حصن بابليون (صور)