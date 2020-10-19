شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة سيد أحمد: أسامة هيكل وزير ليس لديه قدرة وضع استراتيجية إعلامية للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، هجومها على أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وكتبت فى منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أبناء مهنتى الصحافة والإعلام هل تحبطون من تصريحات وزير ليس لديه قدرة وضع استراتيجية إعلامية للوطن الذى يخوض حرب ضارية ضد الإرهاب".

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وكانت فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، قد طالبت من قبل بضرورة اتخاذ موقف ضد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وذلك عما بدر منه من إساءة للصحافة والإعلام.

وكتبت سيد، فى منشور سابق لها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد فقد حقيبته فقد عقله.. على الدولة أن تتخذ إجراء عاجل مع وزيرها الذى أساء إليها قبل أن يسيء بتصريحاته للصحافة والإعلام".