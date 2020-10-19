شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباز: قلت لأسامة هيكل أن يتقدم باستقالته ..الوزير الذى ليس له فى السياسة أو الإعلام يسير إلى حتفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الإعلامي محمد الباز رسالة لوزير الإعلام أسامة هيكل، حيث كتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"قلت لأسامة هيكل أن يتقدم باستقالته، فهذا أفضل وأكرم له، لكن الوزير الذى ليس له فى السياسة أو الإعلام يسير إلى حتفه بقدميه".





وكان هاجم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، وزير الإعلام أسامة هيكل، وذلك بعد هجوم الأخير على وسائل الإعلام المصرية، موضحاً أن تصريحات الوزير الأخير جعلت العاملون فى التلفزيون المصرى يستغيثون بالرئيس السيسي.

وقال الباز خلال تقديمه برنامج آخر النهار، إن وزير الإعلام هاجم وسائل الإعلام ليؤكد أن 60% من المجتمع لا يقرؤون الصحف أو يشاهدون التليفزيون، وأنه دون أن يدري يضرب الصناعة الوطنية في مقتل لأن الإعلام لا يمول من أموال الزكاة، ولكن الإعلام صناعة هناك معلنين وصناع وهناك من يدفعون الأموال، وحديث وزير الإعلام يجعلهم يترددون في الدخول للصناعة.