شكرا لقرائتكم خبر عن غدا أولى موجات التقلبات الجوية وأمطار غزيرة تصل لرعدية الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض البلاد غدًا الثلاثاء لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، تزداد حدتها بداية من الأربعاء وحتى الأحد القادم، ويعد هذا أحد سمات فصل الخريف المعروف بعدم بتقلبات الطقس مع انخفاض فى درجات الحرارة وازدياد فرص سقوط الأمطار الغزيرة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها أيضًا، أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 20 أكتوبر حتى الأحد 25 أكتوبر ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث المتوقع غدا الثلاثاء 20 أكتوبر سقوط أمطار متوسطة على "السلوم، وسيوة، ومطروح، والضبعة"، وتكون خفيفة على الإسكندرية.

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وأضافت الهيئة أنه من المتوقع يوم الأربعاء 21 أكتوبر، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية " السلوم – سيوة- مطروح – الضبعة – الإسكندرية"، ومناطق من الوجه البحرى "البحيرة – كفر الشيخ" تمتد متوسطة على باقى محافظات الدلتا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أن المتوقع من يوم الخميس 22 أكتوبر وحتى الأحد القادم 25 أكتوبر، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية" السلوم – مطروح – سيوة – الضبعة – الإسكندرية – رشيد – دمياط"، ومناطق من الوجه البحرى " البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية – المنوفية- الشرقية"، ومدن القناة "بورسعيد – الإسماعيلية – السويس"، والسواحل الشرقية للبلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد" الفيوم – بنى سويف – المنيا" مشيرة إلى انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات، اعتبارا من الخميس وذلك على السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد.

أما عن القاهرة الكبرى " القاهرة – الجيزة – القليوبية"، أكدت الهيئة أنه من المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى بعد غد الأربعاء، أمطار خفيفة إلى متوسطة، واعتبارا من يوم الخميس 22 أكتوبر وحتى الأحد 25 أكتوبر، تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات .

كانت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت فى تصريحات لـ الخليج 365، أن البلاد تتعرض لموجة من عدم الاستقرار بداية من يوم الثلاثاء، وهناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تزداد غزارتها يوم الأربعاء، وتكون رعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى.



وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة عدم الاستقرار نتيجة فصل الخريف الذى يتسم بموجات حادة وسريعة، ووجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، يؤدى لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على هذه المناطق .