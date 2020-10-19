شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تناشد المصريين بالخارج للمشاركة بانتخابات النواب عبر البريد السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، أن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب خارج مصر.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الانتخابات تجرى اليوم وغدا عبر البريد السريع، قائلة: "جائحة كورونا عطلت من المشهد الإيجابى اللى كنا بنشوفه للمصريين فى الخارج فى كافة الاستحقاقات الدستورية".

وأكدت مكرم، أن انتخابات مجلس النواب 2020 تجربة ديمقراطية جديدة، وهناك زيادة فى عدد مقاعد المرأة والشباب ونظل بـ 8 مقاعد للمصريين فى الخارج ، قائلة "دماء جديدة وكلنا ننتظر الكثير منهم".

وأكدت الوزيرة قائلة:"ادعو المصريين فى الخارج الذين قاموا بالتسجيل وطباعة الأوراق وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية للتصويت" مؤكدة أن مشاركة المصريين فى الخارج فى انتخابات مجلس النواب حق دستورى تكفله الدولة.

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وخصصت وزارة الهجرة البريد الإلكتروني ‪ [email protected]‬، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 / 01062437210 ، للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت،



يبدأ المصريون بالخارج فى 124 دولة أجنبية وعربية فى طباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، اليوم وغدا، وذلك حتى يتمكنوا من إبداء رأيهم فى المرشحين الذين يخوضون السباق الانتخابى فى الدوائر التابعين لها فى الداخل.

ويسمح للناخبين الذين سجلوا بياناتهم بياناته خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضى، والذين وردت أسماؤهم فى قاعدة بيانات ضمن دوائر المرحلة الأولى، أن يصوتوا خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة على مدار الاثنين والثلاثاء، بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى على موقع الهيئة الالكترونى لطباعتها وإبداء رأيهم فيها، ثم إرسالها إلى مقرر البعثات الدبلوماسية المصرية بالبريد خلال أيام الاقتراع.