شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تترأس غرفة عمليات الوزراة لمتابعة انتخابات البرلمان للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأست منذ قليل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، غرفة عمليات الوزارة لمتابعة العملية الانتخابية لمجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج.

‬، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 / 01062437210 ، للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت. وأشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، إلى أن الوزارة خصصت البريد الإلكتروني ‪ [email protected] ‬، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 / 01062437210 ، للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت.

ويبدأ المصريون بالخارج فى 124 دولة أجنبية وعربية فى طباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، على مدار الاثنين والثلاثاء الموافقين 19 و20 اكتوبر الجارى، وذلك حتى يتمكنوا من إبداء رأيهم فى المرشحين الذين يخوضون السباق الانتخابى فى الدوائر التابعين لها فى الداخل.

ويسمح للناخبين الذين سجلوا بياناتهم بياناته خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضى، والذين وردت أسماؤهم فى قاعدة بيانات ضمن دوائر المرحلة الأولى، أن يصوتوا خلال أيام الاربعاء والخميس والجمعة المقبلين.

Advertisements

وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة على مدار الاثنين والثلاثاء، بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى على موقع الهيئة الالكترونى لطباعتها وإبداء رأيهم فيها، ثم إرسالها إلى مقرر البعثات الدبلوماسية المصرية بالبريد خلال أيام الاقتراع.