السكة الحديد تعلن وصول الدفعة الأخيرة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مطلعة بهيئة السكة الحديد، أنه باقٍ دفعة أخيرة من صفقة الجرارات الأمريكية تضم 10 جرارات متوقع وصولها خلال أيام، حيث وصل حتى الآن 100 جرار على 5 دفعات، وذلك ضمن تعاقد هيئة السكة الحديد على تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية.

وبدأت هيئة السكة الحديد فى إدخال هذه الجرارات الجديدة الخدمة فى قطاع نقل الركاب بالسكة الحديد، لتحل محل الجرارات القديمة العاملة حاليا، حيث يتم إدخال الجرارات الجديدة الخدمة تباعا لتحل محل الجرارات القديمة.