شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تطهر مخرات السيول استعدادا للأمطار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محافظة القاهرة أعمال تطهير مخرات السيول المتواجدة بعدة أحياء بالمنطقة الجنوبية، استعدادا لموسم الشتاء واستقبال الأمطار والسيول المتوقعة خلال فصل الشتاء، حيث وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من أعمال التطهير بالكامل، وإزالة أى عوائق بمسار المجرى، أو تعديات على مخر السيل.

وفى السياق ذاته، أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة على مخرات السيل بالتبين و15 مايو، لمتابعة صيانة المخرات وأعمال تطهيرها، حيث تفقدت مجرى السيل بمنطقة الزرايب للتأكد من تجهيز وصيانة مخر السيل بالمنطقة كما تابعت أعمال التطهير الجارية بمجرى السيل والذى ينتهى بتصريف مياه الأمطار والسيول بالبحيرة.

وتفقدت نائب محافظ القاهرة حى التبين لمتابعة أعمال تطهير مخرات السيل ورفع مستوى منظومة النظافة ورفع كفاءة الشوارع بجميع المناطق بحى التبين، حيث تفقدت مخر السيل بالتبين أمام شركة الكوك وقامت بمتابعة حالة التطهير به من جميع الجهات.

Advertisements

وجهت نائب محافظ القاهرة، رئيس الحى بضرورة تكثيف حملات النظافة والإشغالات ومتابعة حالة الانضباط بالشارع، كما تفقدت مخر سيل كفر العلو التابع لحى حلوان مشددة على ضرورة متابعة حالة النظافة والتطهير به.

رافق نائب المحافظ خلال جولتها، هالة سيد رئيس حى التبين و الدكتور أحمد القزاز رئيس حى حلوان و اسلام عادل مدير الاتصال السياسى بالمنطقة ، وجمال حسين مدير متابعة ميدانية بالمنطقة ومديرى الإدارات المعنية والتنفيذية بحى التبين وحلوان والمنطقة الجنوبية.

جاءت الجولة استكمالا لمتابعة المشروعات الجارية والوقوف على تنفيذ جميع التوجيهات التى تصدر من المنطقة والمتعلقة بأمن وأمان المواطن ونظرا لقدوم موسم الأمطار والسيول وما ينتج عنها من من أضرار .