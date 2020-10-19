شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 1080 وحدة لسكان منطقة الزرايب بالقاهرة ونسبة التنفيذ 36%.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ محافظة القاهرة مشروع الزهور «الزرايب سابقا» بالتعاون مع وزارتى الإسكان والتضامن الاجتماعى، لنقل سكان منطقة الزرايب لمساكن حضارية تليق بالمواطن وتوفر له حياة كريمة، حيث تعرضت منطقة الزرايب العام الماضي لسيول بسبب موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها مصر.

ويشمل المشروع بناء 42 عمارة بها حوالى 1080 وحدة سكنية، يتسلمها المواطن كاملة التشطيب ومفروشة ومجهزة بالأجهزة الكهربائية، و من المقرر تسليمها نهاية شهر مارس القادم حيث بلغت نسبة التنفيذ بها ما يقارب 36% حسب ما أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

وتفقدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أرض المشروع لمتابعة التنفيذ التي تم إنشاؤها كمساكن بديلة لسكان منطقة الزرائب كبديل عن البيوت والعشش الموجودة داخل مجرى السيل وهى عبارة عن 42 عمارة بعدد حوالى 1080 وحدة سكنية والتى من المقرر تسليمها نهاية شهر مارس القادم حيث بلغت نسبة التنفيذ بها.

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كما يتم تنفيذ كوبرى للربط بين المساكن الجديدة الجارى إنشاؤها وسوق التونسي للتسهيل على سكان المنطقة بطول 2كيلو متر والذى تقوم على انشائه وزارة الاسكان ووزارة التضامن.

جاءت الجولة استكمالا لمتابعة المشروعات الجارية والوقوف على تنفيذ جميع التوجيهات التى تصدر من المنطقة والمتعلقة بأمن وأمان المواطن ونظرا لقدوم موسم الأمطار والسيول وما ينتج عنها من من أضرار .