الخشت يؤكد افتتاح الفرع الدولى لجامعة القاهرة كأول جامعة برامج بالعالم قريبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء المرحلة الأولى من إنشاءات فرع الجامعة الدولي بمدينة 6 أكتوبر، حيث تم الانتهاء من المباني الخرسانية ويجرى العمل حاليًا في مرحلة التشطيبات.
وقال الدكتور محمد الخشت، فى تصريحات صحفية، "الحمد لله نحن قاب قوسين أو أدنى من افتتاح الفرع الدولي للجامعة، وأرجو أن تشرف القيادة السياسية الجامعة بافتتاح الفرع الدولي" خلال شهور قليلة.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة لا يوجد به كليات مثل التي توجد في مختلف الجامعات، حيث يعد الفرع الدولي أول جامعة برامج في العالم، مؤكدًا جاهزية الجامعة بالبرامج الأكاديمية للتشغيل وبدء الدراسة من خلال المنصة التعليمية الذكية للجامعة فور الانتهاء من كافة المراحل الإنشائية.
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