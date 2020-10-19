شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى تبحث مع مدير IFAD الإقليمى التعاون وبدائل تمويل الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة دينا صالح، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولى للتنمية الزراعية " IFAD" التابع للأمم المتحدة، بمقر الوزارة، لبحث التقدم فى مشروعات التعاون الجارية فى مجال التنمية الزراعية وبدائل التمويل المختلفة المتاحة للمشروعات المستقبلية فضلا عن الرقمنة فى القطاع الزراعى، فى إطار أولويات الحكومة لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وبحث الجانبان موقف المشروعات الجارى تنفيذها ضمن الاستراتيجية المشتركة، ومن بينها مشروع تعزيز القدرة على الموائمة فى البيئة الصحراوية PRIDE الذى يتم تنفيذه من خلال وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء، بمحافظة مطروح، ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة SAIL الذى ينفذ بالتعاون بين وزارة الزراعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمناطق شمال ووسط وجنوب مصر، فضلا عن مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين فى الريف المصرى PRIME الذى ينفذ أيضًا من قبل وزارة الزراعة وجهاز المشروعات بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف، كما بحثا استعدادات تنفيذ مشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية فى مصر STAR.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، أن حجم التعاون التاريخى بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية" IFAD وصل إلى 1.1 مليار دولار، موضحة أنه تم تنفيذ 14 مشروعًا بالتعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، استفاد منها أكثر من سبعة ملايين من سكان الريف.

وأوضحت "المشاط" أن قطاع الزراعة من القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد المصرى، ويوفر سبل العيش لنسبة 55 % من السكان ويوظف بشكل مباشر نحو 30% من القوة العاملة، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجى والوثيق بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية.

وأشارت "المشاط"، إلى أن الحكومة أدخلت برامج خاصة تشمل تخصيص الأموال للمزارعين لضمان الإدارة السليمة للمحاصيل الزراعية من خلال الرقمنة لضمان إبقاء المزارعين على إطلاع بمعايير سلامة الأغذية لحماية صادرات مصر من المنتجات الطازجة، وضمان توفير السلع الاستراتيجية مثل القمح.

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وأكدت وزيرة التعاون الدولى، سعى الوزارة لتعزيز أطر الشراكة مع مختلف شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة وهى منصة التعاون التنسيقى المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموى لدعم التنمية المستدامة .

من جانبها، أعربت الدكتورة دينا صالح، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا فى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية " IFAD" التابع للأمم المتحدة، عن استعداد الصندوق لتقديم كل أوجه الدعم للحكومة المصرية لضمان تقليل الأثر السلبى لفيروس كورونا على القطاع الزراعى.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولى، عقدت اجتماعًا ضمن منصة التعاون التنسيقى المشترك، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وبحضور كافة شركاء التنمية المعنيين بتمويل القطاع، لعرض المشروعات ذات الأولوية وتحديد خطوات العمل المستقبلية فى أجندة التنمية الوطنية، كما تم بحث قصص النجاح المنفذة مع شركاء التنمية وتعظيمها ومعالجة التحديات القائمة، وكان الصندوق الدولى للتنمية الزراعية أحد المشاركين الأساسيين فى الاجتماع .

وتبلغ محفظة التمويل الجارية بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية نحو 225.4 مليون دولار قروضًا و17.6 مليون دولار منحًا، بينما تضم محفظة المشروعات الجارية لإجمالى شركاء التنمية ضمن محفظة وزارة التعاون الدولى نحو 13 مشروعًا بمبلغ 545.42 مليون دولار أمريكى، يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية، منها الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبى، ودول فرنسا وإيطاليا وألمانيا والصندوق الكويتى للتنمية.