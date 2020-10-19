شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي لتفعيل دور الشباب وتأهيلهم للمشاركة فى حل المشكلات البيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتعاون الدولى ووحدة التنمية المستدامة برنامجاً تدريبياً تحت عنوان "قادة شباب البيئة" بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إبريت خلال الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر الجارى بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال العمل البيئى .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن البرنامج يهدف إلى خلق كوادر شبابية تعي القضايا البيئية وتأثيراتها ودورهم في التصدي لها ، حيث يشارك فيه عدد 50 شابا من الجامعات المصرية من كافة محافظات الجمهورية كدفعة أولى وسيتم تكرار البرنامج مع حلول يناير القادم2021.

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وأوضحت فؤاد أن البرنامج يعد خطوة أولية لتفعيل دور الشباب، حيث سيتم مشاركة ممثلين منهم في مناقشات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

تضمن اليوم الأول للبرنامج عقد عدة جلسات قدمت توضيحاً للوضع البيئى الحالى فى أنحاء العالم ، مع عرض وجهات النظر المختلفة حول أسباب ظهور المشكلات البيئية الحالية وكيفية التعامل معها، كما تناول البرنامج الوضع البيئى المحلى من عدة منظورات بهدف فهم الفرص والتحديات البيئية التى تحتاج لجهود كبيرة لتحقيق الاهداف المرجوة، كما شهد اليوم الاول للبرنامج أيضاً قيام القائمين على البرنامج بتعريف المشاركين بالقوانين والتشريعات البيئية المختلفة .



كما تناول اليوم الثانى للبرنامج موضوع التغير المناخى وآثاره السلبية على البلدان والدول الأكثر تضرراً والتحديات التى تواجههم للحد من الآثار السلبية عليهم ، والجهود المبذولة للتخفيف من الانبعاثات المسببة لها، كما قدم البرنامج فى اليوم الثانى عرضاً تعريفياً للمشاركين لمجموعة من المصطلحات البيئية الخاصة بموضوع التغيرات المناخية.