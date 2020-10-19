وزيرة الهجرة: خط ساخن مع الوطنية للانتخابات لتوصيل استفسارات المصريين بالخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن هناك خط ساخن مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتوصيل كافة استفسارات والرد على تساؤلات المصريين بالخارج فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج .

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال تواصلها مع عدد من المصريين فى الخارج عبر تطبيق زوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تحاول بقدر الإمكان تأمين العملية الانتخابية بالخارج والداخل، موضحة أن الكويت كتلة تصويتية كبيرة .

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنها ستعقد على مدار اليوم لقاءات عبر تطبيق زوم للتعرف على استفسارات للمصريين بالخارج والرد على تساؤلاتهم فيما يتعلق بالتصويت بانتخابات مجلس النواب .

وبدأ المصريون بالخارج فى 124 دولة أجنبية وعربية فى طباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، على مدار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء الموافقين 19 و20 اكتوبر الجارى، وذلك حتى يتمكنوا من إبداء رأيهم فى المرشحين الذين يخوضون السباق الانتخابى فى الدوائر التابعين لها فى الداخل.

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وتزامنا مع بدء طباعة بطاقات الاقتراع، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، غرفة عمليات الوزارة لمتابعة العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات.

وخصصت وزارة الهجرة البريد الإلكترونى ‪ [email protected]، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 / 01062437210، للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت،

وترأست السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، غرفة عمليات الوزارة لمتابعة العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج.

وعقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لقاء مع المصريين بالخارج، عبر تطبيق زوم، لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج بانتخابات مجلس النواب 2020 .