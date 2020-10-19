شكرا لقرائتكم خبر عن القوي العاملة تعلن تعيين 400 شاب منهم 17 من ذوى القدرات بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 400 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 17 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 944 راغبا فى العمل، منهم 16 من ذوى القدرات الخاصة.

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضي، إلي أن المديرية قامت باستخراج 600 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة ، وتلقت في مجال علاقات العمل 139 شكوى فردية تم تحويل 38 منها للمحكمة العمالية، و91 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، وتم تسوية 10 شكاوى ، كما تم بحث وتسوية شكوى واحدة وردت عبر بوابة الشكاوى الإلكترونية .

وأوضح مدير المديرية أنه تم صرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً من المسجلين بالمديرية وصلت إلى 18 ألف جنيه لـ17 عاملا ، موضحا أنه تم التفتيش على 183 منشأة ، وتم تحرير 25 محضر لمنشآت مخالفة من خلال مكاتب التفتيش العمالى، والتفتيش على 6 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية وتحرير محضرين لمنشآت مخالفة.

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