شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية ختام مبادرة الحفاظ على الطبيعة بمكتبة الإسكندرية السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية، بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، السبت المقبل، احتفالية ختام مبادرة الحفاظ على الطبيعة بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

تأتي المبادرة في إطار التعاون بين مكتبة الإسكندرية ووزارة البيئة في تنفيذ مبادرة «الحفاظ على الطبيعة: أسلوب حياة والتزام إنساني» منذ نوفمبر 2019، وذلك ضمن المبادرة المصرية الدولية لدمج الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة «اتفاقيات ريو: تغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي» ضمن مشروع بناء القدرات الوطنية، والتي تستهدف طلاب الجامعة للتعريف بالجهود الدولية المبذولة للحفاظ على البيئة، وعلى رأسها اتفاقيات ريو الدولية.

وخلال الاحتفالية سيقوم الطلاب المشاركين بعرض أفكار مشروعاتهم المختلفة، والتي تخدم اتفاقيات ريو الدولية، وقد تم تقسيم الطلاب المشاركين في المبادرة وهم حوالي 80 طالب وطالبة من جامعات الإسكندرية ودمنهور، إلى عدد 8 مجموعات عمل تحت إشراف الأساتذة الأكاديميين من كليات العلوم والزراعة بجامعة الإسكندرية، وذلك بعد حضورهم لعدد من المحاضرات النظرية تم تقديمها من قبل كوكبة من الخبراء المصريين في مجالات البيئة، وتبع هذا الجزء النظري قيام الطلاب باقتراح أفكار لمشروعات علمية تم تنفيذها عمليًا، وسيتم عرض تلك المشروعات أمام لجنة علمية من وزارة البيئة لتقييمها، وسيتم الإعلان عن أفضل 3 مشروعات علمية مقدمة، ومن المتوقع قيام الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالمداخلة أونلاين في ختام المبادرة.

جدير بالذكر أن المكتبة أطلقت هذه المبادرة إيمانًا منها بأهمية التعاون كأحد مؤسسات الدولة الوطنية مع وزارة البيئة المصرية في تنفيذ برامج التوعية الخاصة بالقضايا البيئية والاتفاقيات الدولية، كما تأتي إيمانًا من المكتبة بأهمية دور الشباب في بناء المجتمع واهتمامًا منها بإكسابهم مهارات علمية وإبداعية وتفكير علمي ومنهجي حتى يستطيعوا مواكبة التطورات السريعة التي يشهدها هذا العصر، كما أنه يمثل منصة لتبادل الأفكار ما بين الشباب.