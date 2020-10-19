شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن.. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشاديًا بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الزراعة في الإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي صالح، وكيل الوزارة، حصاد محصول الأرز الجاف من الحقول الإرشادية التابعة للحملة القومية للحد من استهلاك المياه في زراعة الأرز، والبالغ مساحتها في الإسكندرية 20 فدانًا.

وقال وكيل وزارة الزراعة، والذي قاد عملية الحصاد من قرية الصاعدة التابعة لادارة العامرية الزراعية، إنه تم إقامة احتفالية كبيرة بالقرية الاحتفال بحصاد الأرز الجاف في الإسكندرية، في إطار التعاون بين الأقسام المختلفة في إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، للإحتفال بحصاد الأرز.

وأشاد بالجهد المبذول لنجاح الحقل الإرشادي وجودة الأرز الناتج تحت ظروف تقليل عدد الريات، حيث متوقع أن تصل الإنتاجية إلى حوالى ٣.٥ طن أرز للفدان بدلا من ٢ طن للعام الماضي، وذلك لصنف أرز جاف جيزة ١٧٨.

وأوضح «زكي»، أنه تم حصاد الحقول الإرشادية بمساحة 20 فدان من إجمالي 400 فدان تم زراعتها بالأرز الجاف في الإسكندرية هذا العام، لافتًا إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول الأرز بالمحافظة بلغت 3200 فدان، بواقع 2000 فدان تم زراعتها طبقًا لقرار وزير الموارد المائية والري على مياه الترع، و700 فدان على مياه الصرف الزراعي، و100 فدان تابعة لكلية الزراعة في جامعة الاسكندرية، تم زراعتها وفقاً لقرار وزير الموارد المائية والري رقم 2299 لسنة 2019 والمخصصة لأبحاث الكلية لمدة 3 سنوات.

وقال الدكتور محمود إبراهيم أبويوسف، رئيس قسم بحوث الأرز بمعهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، المشرف على مركز تكنولوجيا الأرز بالإسكندرية، إن الأرز كمحصول استراتيجي يلعب دورًا هامًا في الحفاظ على الأمن الغذائي في مصر، متحدثًا عن أهمية الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية والاحتياجات المائية المنخفضة.

وأوضح «أبويوسف»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الأرز الجاف يعني زراعة بذرة جافة في أرض جافة، ويتم ريها حسب حاجة التربة للمياه والمحافظة على درجة تشبع المياه داخلها، ويروى بعكس نظام الغمر المعمول به حاليًا، لأنه حسب الاحتياج ودرجة تشبع الأرض للمياه ذاتها، مشيرًا إلى أن هذه السلالة من الأرز مناسبة تمامًا وضرورية لمواجهة مشكلة نقص المياه ما استدعى ضرورة تطويع أصناف معينة تتحمل طول فترات الري التي تتراوح من 8 إلى 10 أيام، كون الأرز الجاف يوفر كمية كبيرة من المياه تصل إلى 30% مقارنة بالأرز العادي، بالإضافة إلى تفوقه على الأصناف الحالية التي تستهلك 7000 متر مكعب للفدان.

وتابع: «الفدان المنزرع بمحصول الأرز الجاف يحتاج إلى كميات مياه من 4500 إلى 5000 متر مكعب، مقابل 5000 إلى 7000 للأرز العادي ما يعني توفير مياه تصل إلى 250 متر مكعب».

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)

إنتاجية الفدان تصل لـ٣.٥ طن .. بدء حصاد الأرز الجاف في ٢٠ حقلاً إرشادياً بالإسكندرية (صور)