شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة السياحة» تدعو أعضائها للمشاركة في انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، كتابها الدوري رقم 178 لسنة 2020، بهدف دعوة أعضائها للمشاركة في انتخابات مجلس النواب المقرر انعقادها على مرحلتين، الأولي يوم 24 و25 أكتوبر الجاري، والثانية 7 و8 نوفمبر المقبل.
وقالت أنه انطلاقا من حرص الغرفة كونها أحد الكيانات الفاعلة في خدمة الوطن على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري إثراء وترسيخا لقواعد الديمقراطية والشرعية، وتأكيدا على الحرص على الوطن حاضره ومستقبله، لذا فإن الغرفة تهيب بأصحاب الشركات السياحية والعاملين بها ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لمجلس النواب واعتبار ذلك واجب وطني علينا جميعا، ومساهمة منه في بناء قطاعنا ورفعة وازدهار وطننا .
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