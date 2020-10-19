شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشارك طلاب مدرسة بحي المناخ «طابور الصباح» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الإثنين، طلاب مدرسة الإسلامية الإعدادية بنين بحي المناخ «طابور الصباح» في ثاني أيام العام الدراسى الجديد، رافقه خلالها الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، وقيادات التعليم بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بالتزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والحفاظ على سلامتهم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال جولته، تأكد محافظ بورسعيد من تنفيذ كافة الإجراءات التي تضمن السلامة والأمان للطلاب، مؤكدا أنه «نسعى لتوفير مناخ آمن للطلاب بما يضمن انتظام سير العملية الدراسية في ظل جائحة كورونا التي يواجهها العالم لأول مرة»، موجها الطلاب ببدء العام الدراسى الجديد بمزيد من النشاط والحيوية والاهتمام بالتحصيل الدراسى الذاتى، والاستفادة من التطبيقات التكنولوجية التي طبقتها وزارة التربية والتعليم في تحقيق مستوى دراسى متميز.