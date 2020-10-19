شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القصير» يعقد اجتماعًا لاستعراض موقف «تكافل وكرامة» بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، مساء الأحد، اجتماعا لاستعراض الموقف الخاص ببرنامج تكافل وكرامة، وسط إجراءات احترازية، بحضور مدير إدارة المجالس بالوحدة المحلية ومدير ادارة التضامن الاجتماعي واعضاء اللجنة بالإدارة.

خلال الاجتماع وجه رئيس مدينة القصير بحصر التظلمات والشكاوى أولا بأول، وتسليم البطاقات اللازمة للمستحقين عقب التأكد من استيفاء جميع الأوراق اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة.

وأكد «نصر» على ضرورة تسجيل كافة المستحقين بقاعدة البيانات، والمتابعة المستمرة لصرف المستحقات لهم، ووضع آلية جادة لتحسين الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل مجهودات غير مسبوقة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية.

يذكر أن موازنة برنامج «تكافل وكرامة» تأتى ضمن موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، وفقاً لما نص عليه الدستور من ضرورة تكفل الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي والحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة.