«حماية الشواطئ»: طرح مشروع حماية بحرية لمصب رشيد الجديدة بتكلفة 40 مليون جنيه (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مدحت حنا، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، الاثنين، إن الهيئة طرحت مشروع حماية بحرية لمصب مدينة رشيد الجديدة، بتكلفة تقارب 40 مليون جنيه.

وأوضح «حنا»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه يتم خلال الأسبوع الجاري فض المظاريف والترسية على أنسب الأسعار وأكفأ المقاولين الفنيين لبدء عملية التنفيذ خلال شهر ونصف، بهدف حماية الرقعة الزراعية من الغرق ومواجهة ارتفاع منسوب المياه.

ولفت إلى أن المنطقة التي يجري تنفيذ أعمال حماية لها تبلغ حوالي 4 كيلومترات غرب مصب رشيد، مشيرًا إلى أن الأعمال تأتي في إطار تنفيذ أول مشروع شامل من نوعه في مصر لحماية المناطق المنخفضة في 5 محافظات، هي كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ودمياط وبورسعيد، بهدف الحماية من أخطار السيول والامطار التي تصل إلى حد السيول، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ للأراضي المنخفضة في المحافظات المطلة على السواحل، والممول بمنحة مشتركة بين صندوق المناخ الأخضر والدولة المصرية، بتكلفة 450 مليون جنيه، تتحمل الدولة المصرية 25% من القيمة، والباقى 75% يتحمله بنك المناخ الأخضر، بهدف تعزيز المناخ وحماية المناطق المنخفضة باستخدام مواد صديقة للبيئة عن طريق التغذية بالرمال والبوص لرفع مناسيب المياه والحفاظ على المدن من الغرق.

وأشار إلى أن المشروع يقضي باستخدام مواد صديقة للبيئة، مثل الرمال الناتجة عن الكثبان الرملية على الشاطئ والبوص، حيث يتم عمل سد ترابي خفيف لمواجهة المياة، مشيرًا إلى أن المشروع الشامل يجري تنفيذه على مسافة 70 كيلومتر كما هو مقرر له.

ولفت إلى أن مشروع المناخ الأخضر لحماية 5 محافظات، ينتهي في ديسمبر من عام 2022.

"حماية الشواطئ": طرح مشروع حماية بحرية لمصب رشيد الجديدة بطول 4 كيلومتر بتكلفة 40 مليون جنيه (صور)

"حماية الشواطئ": طرح مشروع حماية بحرية لمصب رشيد الجديدة بطول 4 كيلومتر بتكلفة 40 مليون جنيه (صور)

"حماية الشواطئ": طرح مشروع حماية بحرية لمصب رشيد الجديدة بطول 4 كيلومتر بتكلفة 40 مليون جنيه (صور)

"حماية الشواطئ": طرح مشروع حماية بحرية لمصب رشيد الجديدة بطول 4 كيلومتر بتكلفة 40 مليون جنيه (صور)

"حماية الشواطئ": طرح مشروع حماية بحرية لمصب رشيد الجديدة بطول 4 كيلومتر بتكلفة 40 مليون جنيه (صور)

"حماية الشواطئ": طرح مشروع حماية بحرية لمصب رشيد الجديدة بطول 4 كيلومتر بتكلفة 40 مليون جنيه (صور)

"حماية الشواطئ": طرح مشروع حماية بحرية لمصب رشيد الجديدة بطول 4 كيلومتر بتكلفة 40 مليون جنيه (صور)

"حماية الشواطئ": طرح مشروع حماية بحرية لمصب رشيد الجديدة بطول 4 كيلومتر بتكلفة 40 مليون جنيه (صور)

"حماية الشواطئ": طرح مشروع حماية بحرية لمصب رشيد الجديدة بطول 4 كيلومتر بتكلفة 40 مليون جنيه (صور)