شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق الكوثر والمركز السياحي ومجاويش بمدينة الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الكوثر، المركز السياحى، مجاويش بمدينة الغردقة، وذلك غدا الثلاثاء، من الساعة 12 ظهرا حتي الساعة 4 عصرا، وذلك لعمل مناورة فنية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,424

تعافي 98,247

وفيات 6,120

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