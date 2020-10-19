شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوافق على انطلاق الدورة الرابعة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم ( الفائزون ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تنظيم الدورة الرابعة لمسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القران والابتهال والانشاد الدينى تحت رعايته، وذلك في النصف الثانى من شهر فبراير القادم ( 2021 )، مع الأخذ في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.

و كلف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مستشاره الاعلامى عادل مصيلحى المدير التنفيذي للمسابقة، واللواء محمد التايب مستشار المحافظ للعلاقات للإعداد للمسابقة، مؤكدا أن المحافظة ستقدم كل الدعم من أجل إنجاح الدورة الرابعة مثلما نجحت في الدورات الثلاث الماضية.

كما أكد المحافظ أن هذه الدورة ستحمل اسم المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري والذي سيتم تكريم اسمه بحضور كريمته الحاجة ياسمين، وستكون المرحلة الأولى للمسابقة محلية لتصعيد الأوائل للمسابقة الدولية التي ستنطلق في الأسبوع الأخير من فبراير القادم وتستمر المنافسات لمدة أسبوع.