شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا بدءًا من الغد.. أمطار رعدية تصل إلى حد السيول في عدد من المحافظات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام، تحذيرًا لمحافظي المدن الساحلية والقاهرة والوجه البحري من أجل سرعة الاستعداد للتقلبات الجوية المتوقعة بداية من مساء الثلاثاء 20 أكتوبر لاستيعاب كمية الأمطار المتوقعة، وأن المنخفض ثبت بنسبة 95%. وسيبدأ المنخفض على محافظة مرسي مطروح اولاً، مساء الثلاثاء 20 أكتوبر «أمطار رعدية غزيرة جدا تصل لحد السيول»، ومن صباح يوم الأربعاء يبدأ المنخفض بالتحرك للشرق ليصل إلى الإسكندرية فجر الأربعاء 22 أكتوبر «أمطار رعدية غزيرة». وسيصل المنخفض إلى القاهرة (أمطار رعدية متوسطة القوة) لا داعي للقلق لكن وجب علينا التنيبه قبل بداية الحالة بـ3 أيام عن كمية الأمطار المتوقعة سقوطها استعدادآ لاستقبالها وقيام محافظي المدن الساحلية بالاستعداد لذلك ... (تستمر الحالة 4 أيام حتى يوم السبت 25 أكتوبر)، (لا تنسوا ارتداء الملابس الخريفية ابتداءآ من يوم الأربعاء نظرا لانخفاض درجات الحرارة انخفاض كبير )، انتظروا تفاصيل عن المنخفض وتحديد كمية الأمطار بشكل نهائي يوم الإثنين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,424

تعافي 98,247

وفيات 6,120

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