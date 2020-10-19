شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مدرستنا.. جدول دروس الصف الخامس الإبتدائي حتى الجمعة 23 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم قناة مدرستنا التعليمية البرامج التعليمية لطلاب الصف الخامس الإبتدائى، ونعرض خلال السطور التالية مواعيد الدروس القناة عن الفترة من الأحد 18 أكتوبر وحتى الجمعة 23 أكتوبر 2020.

ونعرض مواعيد دروس الصف الخامس الإبتدائى كما يلى:

البرامج التعليمية للصف الخامس الإبتدائى يوم الأحد 18 أكتوبر 2020:

الساعة 08:30 صباحًا : لغة عربية – جزاء العاملين (حلقة 1)

يتم إعادة الحلقة في المواعيد التالية يوم الأحد 18 أكتوبر: الساعة 14:00 ظهرًا، و19:30 مساءًا، و01:00 بعد منتصف الليل.

كما يتم إعادتها يوم الجمعة 23 أكتوبر: الساعة 11:30 صباحًا، والساعة 22:00 مساءًا.

الساعة 10:00 صباحًا : لغة عربية – جزاء العاملين (حلقة 2)

يتم إعادة الحلقة في المواعيد التالية يوم الأحد 18 أكتوبر: الساعة 15:30 ظهرًا، و21:00 مساءًا، و02:30 صباحًا.

كما يتم إعادتها يوم الجمعة 23 أكتوبر: الساعة 12:00 ظهرًا، والساعة 22:30 مساءًا.

البرامج التعليمية للصف الخامس الإبتدائى يوم الإثنين 19 أكتوبر 2020:

الساعة 08:30 صباحًأ : رياضيات – الكسور والتقريب (حلقة 1)

يتم إعادة الحلقة في المواعيد التالية يوم الإثنين 19 أكتوبر: الساعة 14:00 ظهرًا، و19:30 مساءًا، و01:00 بعد منتصف الليل.

كما يتم إعادتها يوم الجمعة 23 أكتوبر: الساعة 12:30 صباحًا، والساعة 23:00 مساءًا.

الساعة 10:00 صباحًأ : رياضيات – الكسور والتقريب (حلقة 2)

يتم إعادة الحلقة في المواعيد التالية يوم الإثنين 19 أكتوبر: الساعة 15:30 ظهرًا، و21:00 مساءًا، و02:30 صباحًا.

كما يتم إعادتها يوم الجمعة 23 أكتوبر: الساعة 13:00 ظهرًا، والساعة 23:30 مساءًا.

البرامج التعليمية للصف الخامس الإبتدائى يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020:

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الساعة 08:30 ص : علوم – بدابة الضوء (حلقة 1)

يتم إعادة الحلقة في المواعيد التالية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر: 10:00 صباحًا، و الساعة 14:00 ظهرًا، و الساعة 15:30 عصرًا، و19:30 مساءًا، و21:00 مساءًا، و01:00 بعد منتصف الليل، و02:30 بعد منتصف الليل.

كما يتم إعادتها يوم الجمعة 23 أكتوبر: الساعة 13:30 ظهرًا، والساعة 12:00 منتصف الليل.

البرامج التعليمية للصف الخامس الإبتدائى يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020:

الساعة 08:30 ص : دراسات اجتماعية – الموارد الطبيعية (حلقة 1)

يتم إعادة الحلقة في المواعيد التالية يوم الأربعاء 22 أكتوبر: الساعة 14:00 ظهرًا، و19:30 مساءًا، و01:00 بعد منتصف الليل.

كما يتم إعادتها يوم الجمعة 23 أكتوبر: الساعة 14:00 ظهرًا، والساعة 01:00 صباحًا.

البرامج التعليمية للصف الخامس الإبتدائى يوم الخميس 22 أكتوبر 2020:

الساعة 08:00 ص : لغة انجليزية – At the camp site (حلقة 1)

يتم إعادة الحلقة في المواعيد التالية يوم الخميس 22 أكتوبر: الساعة 14:00 ظهرًا، و19:30 مساءًا، و01:00 بعد منتصف الليل.

كما يتم إعادتها يوم الجمعة 23 أكتوبر: الساعة 14:30 ظهرًا، والساعة 01:00 صباحًا.

وتقدم قناة مدرستنا التعليمية برامجها للصفين الرابع والخامس الإبتدائى وكذلك الصفوف الأول والثانى والثالث الإعدادى على مدار 24 ساعة والتى بدأت البث يوم 18 أكتوبر عبر تردد 12303- الاستقطاب أفقي- معدل الترميز 27500- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة مدرستنا.. جدول دروس الصف الخامس الإبتدائى حتى الجمعة 23 أكتوبر

قناة مدرستنا.. جدول دروس الصف الخامس الإبتدائى حتى الجمعة 23 أكتوبر

قناة مدرستنا.. جدول دروس الصف الخامس الإبتدائى حتى الجمعة 23 أكتوبر